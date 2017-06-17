إيفرتون يتعاقد رسمياًً مع لاعب برشلونة السابق

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ذكرت تقارير صحيفة إنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي قد تعاقد رسمياً مع الجناح ساندرو راميريز قادماً من صفوف فريق ملقا الإسباني ولاعب فريق برشلونة الإسباني سابقاً , وذلك بعدما أجرى الفحوصات الطبية اللازمة اليوم السبت بنجاح في إنتظار أن يُقدمه نادي إيفرتون بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى .

وبذلك يكون فريق إيفرتون قد نجح في إبرام ثالث صفقة له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , بعدما تعاقد كلاً من الحارس الواعد الإنجليزي جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي , وكل ذلك جاء بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق التوفيز الذي يرغب في المنافسة وبقوة في الموسم المقبل من أجل إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً .

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ومن جهة أخرى أيضاً يرغب فريق إيفرتون في المنافسة على لقب الدوري الأوروبي ومسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية إن أمكن ذلك بعد الموسم الماضي المخيب الذي مر به النادي , حيث خرج فريق إيفرتون منه دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب وكان إنجازه الوحيد هو إحتلاله المركز السابع في ترتيب البريمرليغ وبالتالي تأهله إلي مسابقة الدوري الأوروبي .

وبالرغم من التدعيمات التي قام بها النادي حتى الآن إلا أنه وفي الوقت ذاته بات قريباً من خسارة جهود كلاً من الثنائي روميرو لوكاكو وروس باركلي نظراً لإصرارهما على الرحيل من قلعة غوديسون بارك في الصيف الحالي .