مانشستر يونايتد يضع ضمن أولوياته لاكازيت في حالة فشل في إنتداب موراتا

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وضع ضمن أولوياته التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك في حالة فشله في إتمام صفقة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بعدما زاد الفريق الملكي من مطالبه المالية كثيراً في الأونة الآخيرة مما أسفر عن تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة وبالتالي عدم إمكانية حدوثها في حالة إستمرار المماطلة من جانب بطل أوروبا .

وبذلك يكون فريق مانشستر يونايتد قد إنضم إلي العديد من كبار الأندية الأوروبية التي تأمل في الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الصيف الحالي , والتي يأتي على رأسها فريق أرسنال الإنجليزي والذي يبدو في كامل إستعداده لدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل اللاعب , وأيضاً كلاً من فريقي تشيلسي وليفربول من الدوري الإنجليزي الممتاز وإضافة لهم فريق بوروسيا دورتموند الألماني وفريق أتليتكو مدريد الإسباني .

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علماً بأن فريق أتليتكو مدريد كان الأقرب للحصول على توقيع اللاعب بعد موافقته على الإنتقال , ولكن الإتحاد الدولي لكرة القدم أوقف الصفقة بعدما عاقب الأتليتي بالحرمان من عملية التعاقدات حتى فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وبالرغم من كل تلك العروض المُقدمة حالياً إلي المهاجم إلا أن جيان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون مصمماً على أمر واحد فقط منذ يومين وهو أن ألكسندر لاكازيت لن يُغادر صفوف النادي في الصيف الحالي بأي ثمن .