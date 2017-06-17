باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل يان أوبلاك

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على وشك تقديم عرض خيالي إلي فريق أتليتكو مدريد الإسباني , وذلك من أجل التعاقد مع حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

حيث أشارت التقارير إلي أن إدارة النادي الباريسي مستعدة لدفع مبلغ 85 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات الحارس الواعد والمتألق , علماً بأن هذا المبلغ هو الشرط الجزائي المتواجد في عقد الحارس مع فريقه أتليتكو مدريد , مما سيضع فريق الروخي بلانكوس في مأزق كبير جداً وخاصة في حالة موافقة حارسه السلوفيني على الرحيل عن قلعة الأتليتي في الصيف الحالي في إتجاه العاصمة الفرنسية باريس .

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ولكن وفي الوقت ذاته يبدو من الصعب أن يقوم الحارس يان أوبلاك صاحب ال 24 عاماً بالتخلي عن فريقه أتليتكو مدريد في محنته الحالية التي يمر بها , ويأتي ذلك بعدما أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بحرمان الروخي بلانكوس من إجراء التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على أن يعود من جديد لإتمام التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في منتصف الموسم المقبل وتحديداً في شهر يناير من العام 2018 م .

ولا تُعد هذه المرة الأولى في الصيف الحالي التي يرفض فيها لاعب الرحيل عن صفوف فريق أتليتكو مدريد بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم , حيث سبق الحارس يان أوبلاك في ذلك المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي رفض الإنتقال إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد فقط من أجل الوقوف بجانب فريقه في هذه الوضعية الصعبة .