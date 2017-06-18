موعد مباريات كأس القارات 2017 اليوم الأحد 18-6-2017

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يشهد اليوم الأحد إستكمال بقية مباريات الجولة الأولى من مسابقة كأس القارات والتي تُقام فعاليتها على الأراضي الروسية حتى اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2017 م , حيث تُقام اليوم مباراة ضمن المجموعة الأولى ومباراة أخرى ضمن المجموعة الثانية .

وفي المباراة الأولى عن المجموعة الأولى يصطدم منتخب البرتغال بنظيره منتخب المكسيك في قمة المجموعة , وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة .

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وسيدخل الطرفان المواجهة بحثاً عن تحقيق أول إنتصار في ظل سعي كلاً منهما للتأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة , ولعل ما يُزيد من الضغوطات عليهما هو فوز المنتخب الروسي على حساب نظيره منتخب نيوزيلندا بواقع هدفين مقابل هدف واحد في إفتتاحية مباريات المجموعة , ولكن ما هو مؤكد في هذه المواجهة أن الأفضلية ستكون نسبياً لصالح بطل أوروبا المنتخب البرتغالي والذي يتواجد ضمن صفوفه أفضل لاعب في العالم الدون كريستيانو رونالدو , والذي بفضله جعل منتخب بلاده أول المرشحين للتتويج باللقب القاري .

وفي المباراة الثانية عن المجموعة الثانية يواجه منتخب تشيلي نظيره منتخب الكاميرون في مباراة منتظرة , وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة .

ويبدو المنتخب التشيلي مُرشحاً بارزاً لحصد النقاط الثلاث الأولى له في المسابقة , وذلك نظراً لما يمتلكه من إمكانيات أقوى من منتخب الكاميرون , ولكن يبقى بكل تأكيد عنصر المفاجأة وارداً في جميع الأحوال .