ليفربول يواصل إصراره على ضم الفرعون محمد صلاح

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق ليفربول الإنجليزي لا يزال مصمماً على ضم الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق روما الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعد أن رفضت إدارة نادي روما جميع العروض السابقة التي قدمها النادي الإنجليزي من أجل التعاقد مع محمد صلاح .

ولكن يبدو أن فريق ليفربول يرفض الإنسحاب من الصفقة بسهولة , وذلك بسبب الرغبة الكبيرة من جانب مدربه الألماني يورغن كلوب في ضم اللاعب المصري إلي صفوفه بأي ثمن في الصيف الحالي , ويأتي ذلك نظراً لإمكانيات الفرعون محمد صلاح الكبيرة والتي من شأنها أن تساعد فريق ليفربول في الموسم المقبل المنتظر من جانب جماهير النادي .

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وكان عرض فريق ليفربول الآخير قد وصل إلي مبلغ 28 مليون جنيه إسترليني على أن يتقاضى صلاح راتباً أسبوعياً يُقدر بمبلغ 90 ألف جنيه إسترليني , ولكن وفي الوقت الراهن أشارت شبكة قنوات سكاي سبورتس إلي أن فريق ليفربول سوف يقوم برفع عرضه إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني من أجل محاولة إقناع إدارة نادي روما برئاسة جيمس بالوتا بالتخلي عن لاعبها في الصيف الحالي .

وكان الفرعون محمد صلاح قد سجل رفقة فريقه روما في الموسم الماضي 15 هدفاً في الدوري الإيطالي , وهو الأمر الذي قد يُساعد فريق ليفربول في التحديات التي تنتظره في الموسم المقبل وعلى رأسها المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً تقديم أداء جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا .