بدأ العد التنازلى لبث قنوات “PBS Sports ” الرياضية ونهاية عصر إحتكار البطولات

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صرح رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية السعودية “مفلح الهفتاء” أن العد التنازلي قد بدأ لانطلاق أكبر شبكة قنوات فضائية سعودية عربية رياضية تحت “Spots PBS”.

وأضاف أنه سينظم مؤتمراً صحفياً، يوم الأربعاء المقبل، للأفصاح عن تفاصيل القناة الرياضية التي من المنتظر إطلاقها وستتمكن من شراء حقوق بث الدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا،لتشكل بذلك أكبر مجموعة قنوات رياضية على مستوى الوطن العربى وتضع حدًّا للممارسات الاحتكارية والنقل الحصرى للبطولات العالمية.

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واعلن “مفلح”عبر حسابه على موقع التواصل الأجتماعى تويتر: “إن قناة واحدة سيتم إطلاقها كإعلان عن مجموعة القنوات وتقدم بروموهات للبرامج، ومع بداية الموسم الرياضي ستكون هناك 5 قنوات ترتفع تدريجيًّا لتصبح 11 قناة.

وكتب “مفلح” في تغريدة على أخرى على تويتر : “أن القناة التي سيتم إطلاقها قريبًا وستكون مجانية قدر المستطاع إذا سمحت القوانين الدولية، موضحًا أنه إذا كان هناك تشفير سيكون رمزيًّا جدًّا.”

ولذلك تقرر أن تتحمل القنوات “PBS Sports ” على عاتقها مهمة إنهاء عصر إحتكار مجموعة قنوات “بي إن سبورت” القطرية على البطولات الكبرى آسيويًا وأفريقيًا وعالميًا.

وأشارت بعض التقارير إلى أنه سيتم بث الدوريات العالمية ودوري أبطال آسيا بداية من دور الـ 8 ودوري أبطال أوروبا وعرض كأس العالم والبطولات القارية، وأهم البطولات مثل الدوريات الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وكان قد صرح الإعلامي “طه الحديري” عبر حسابه على “فيسبوك” أن “مجموعة القنوات ستكون أكبر منصة رياضية في العالم العربي برأس مال يتجاوز 7 مليارات دولار، ومن المقرر أن يتم الكشف عن العديد من التفاصيل والمفاجآت قريبا”.