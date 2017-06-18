مانشستر سيتي يقترب من التوقيع مع نجمين في مركز واحد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بات قريباً من التعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي , وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في ظل سعي النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل المنتظر من جانب جماهير مانشستر سيتي .

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي , حيث قام المدرب الإسباني بإحداث ثورة في صفوف الفريق مع نهاية الموسم الماضي ومنذ فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية , حيث تخلى حتى الآن عن 5 لاعبين من الفريق وهم الحارس ويلي كاباييرو والظهير الأيمن باكاري سانيا والظهير الأيمن الآخر بابلو زاباليتا والظهير الأيسر غايل كليشي والجناح الأيمن خيسوس نافاس وفي إنتظار المزيد في الأسابيع المقبلة .

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وفي مقابل ذلك تعاقد فريق مانشستر سيتي حتى الآن مع صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي , والحارس البرازيلي إيدرسون قادماً من صفوف بنفيكا البرتغالي , وفي إنتظار الإعلان الرسمي عن صفقتي كلاً من داني ألفيس وكايل والكر خلال الأيام المقبلة في حالة نجاح عملية المفاوضات , ولن يقتصر الأمر على ذلك فحسب فمن المتوقع أن يتعاقد الفريق مع عناصر أخرى في الصيف الحالي .

وكل ذلك من أجل هدف واحد فقط وهو المنافسة في الموسم المقبل على جميع الألقاب الممكنة , والتي يأتي على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا .