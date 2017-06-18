تشيلسي يُخطط للدخول في الصراع على مهاجم ريال مدريد

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي بات يُفكر جدياً في الدخول على الصراع من أجل التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعد إقتراب رحيل المهاجم الإسباني دييغو كوستا عن صفوف البلوز إلي فريقه السابق أتليتكو مدريد الإسباني عقب الخلاف الذي حدث بينه وبين مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي .

ويأتي ذلك بالرغم من أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بات على أعتاب التعاقد رسمياً مع المهاجم ألفارو موراتا في الصيف الحالي في صفقة قياسية من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني وخاصة بعد موافقة اللاعب على بنود عقده الشخصية مع فريق مانشستر يونايتد , ولكن الأمر الذي دفع فريق تشيلسي بكل تأكيد للتفكير في التعاقد مع ألفارو موراتا هو تأخر الإعلان الرسمي عن إنتقاله إلي قلعة أولد ترافورد وبالتالي فإن اللاعب لا يزال متاحاً أمام جميع الراغبين في ضمه .

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ومن جهته يرغب فريق تشيلسي أن يكون سريعاً في عملية بحثه عن مهاجم صاحب إمكانيات كبيرة لكي يكون قادراً على قيادة خط هجوم البلوز في الموسم المقبل , والذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة بعكس الموسم الماضي , حيث سيكون الفريق مُطالباً بالمحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا إضافة إلي بقية المسابقات المحلية بدرجة أقل .