توتنهام يُفكر جدياً في التعاقد مع مدافع سوانزي سيتي الواعد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد وضع ضمن أولوياته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية التعاقد مع المدافع الإنجليزي الشاب ألفي ماوسون لاعب فريق سوانزي سيتي الإنجليزي , وذلك بناءً على رغبة من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير نظراً لإعجابه الكبير بمستوى اللاعب الواعد طوال الموسم الماضي رفقة فريقه سوانزي سيتي .

هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة في حالة حدوثها إلي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني , علماً بأن المدافع يُشارك حالياً رفقة منتخب بلاده إنجلترا في بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاماً والتي تُقام فعاليتها في دولة بولندا .

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ويأتي ذلك في ظل رغبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو في تعزيز صفوف فريقه من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل , والذي ستطمح فيه جماهير السبيرز لرؤية فريقها يفوز بالألقاب سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي , وخاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فشل في الفوز به في أخر موسمين بالرغم من أنه كان على مشارف تحقيق ذلك , ولكن سقوطه في الأسابيع الآخيرة كان دائماً مشكلته من أجل حسم لقب البريمرليغ .

ومن جهة أخرى أيضاً يرغب فريق توتنهام هوتسبير في الظهور بشكل جيد ومغاير في مسابقة دوري أبطال أوروبا عوضاً عن مشاركته المخيبة في الموسم الماضي , والتي تم إقصائه منها من دور المجموعات بالرغم من أنه كان متواجداً في مجموعة سهلة للغاية مقارنة بإمكانياته الكبيرة .