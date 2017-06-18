توتنهام يُفكر جدياً في التعاقد مع مدافع سوانزي سيتي الواعد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد وضع ضمن أولوياته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية التعاقد مع المدافع الإنجليزي الشاب ألفي ماوسون لاعب فريق سوانزي سيتي الإنجليزي , وذلك بناءً على رغبة من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير نظراً لإعجابه الكبير بمستوى اللاعب الواعد طوال الموسم الماضي رفقة فريقه سوانزي سيتي .
هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة في حالة حدوثها إلي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني , علماً بأن المدافع يُشارك حالياً رفقة منتخب بلاده إنجلترا في بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاماً والتي تُقام فعاليتها في دولة بولندا .
ويأتي ذلك في ظل رغبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو في تعزيز صفوف فريقه من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل , والذي ستطمح فيه جماهير السبيرز لرؤية فريقها يفوز بالألقاب سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي , وخاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فشل في الفوز به في أخر موسمين بالرغم من أنه كان على مشارف تحقيق ذلك , ولكن سقوطه في الأسابيع الآخيرة كان دائماً مشكلته من أجل حسم لقب البريمرليغ .
ومن جهة أخرى أيضاً يرغب فريق توتنهام هوتسبير في الظهور بشكل جيد ومغاير في مسابقة دوري أبطال أوروبا عوضاً عن مشاركته المخيبة في الموسم الماضي , والتي تم إقصائه منها من دور المجموعات بالرغم من أنه كان متواجداً في مجموعة سهلة للغاية مقارنة بإمكانياته الكبيرة .
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