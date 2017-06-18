موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 18-6-2017

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يشهد اليوم الأحد ختام مباريات الأسبوع ال 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز , حيث ستُقام اليوم مباراتان في التوقيت ذاته وهو الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة , علماً بأن فريق الأهلي كان قد سبق وأن حسم أمر اللقب رسمياً منذ أسبوعين تقريباً .

وفي المباراة الأولى يواجه فريق إنبي ضيفه فريق الإتحاد السكندري في مباراة غير هامة من الناحية الحسابية تقريباً , حيث يحتل فريق إنبي حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 35 نقطة , فيما يحتل فريق الإتحاد السكندري المركز السابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 43 نقطة .

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وفي المباراة الثانية يواجه فريق المقاولون العرب ضيفه فريق وادي دجلة في مباراة أخرى غير هامة من الناحية الحسابية أيضاً , حيث يحتل فريق المقاولون العرب حالياً المركز العاشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 38 نقطة , فيما يحتل فريق وادي دجلة المركز الحادي عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 37 نقطة .

وكانت الجولة الحالية قد شهدت العديد من النتائج المتباينة حيث فاز فريق الإسماعيلي على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ , فيما فاز فريق الزمالك على فريق أسوان بهدف وحيد مقابل لا شئ , أما البطل فريق الأهلي فقد فاز على حساب مُضيفه فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين , أما المباراة الأهم فكانت التي فاز فيها فريق مصر المقاصة على حساب ضيفه فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحد مما جعله قريباً للغاية من المشاركة لأول مرة في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا .