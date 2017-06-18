رودريغز يفتح الباب أمام رحيله عن ساوثهامبتون في الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم جاي رودريغز لاعب فريق ساوثهامبتون قد فتح الباب أمام رحيله عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعدما طلب اللاعب ذلك بشكل رسمي من إدارة النادي وخاصة في حالة أتت له عروضاً مناسبة من أجل مغادرة النادي قبيل إنطلاقة الموسم المقبل .

هذا وكان المهاجم جاي رودريغز صاحب ال 27 عاماً قد سجل رفقة فريقه ساوثهامبتون 6 أهداف في 34 شارك فيها على مستوى جميع المسابقات , مما قد لا يجعله هدفاً لكبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وإنما فقط هدفاً لأندية الوسط والتي يبقى كل هدفها التأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي أو حتى البقاء في البريمرليغ ليس أكثر .

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وقد أشارت التقارير إلي أن إدارة نادي ساوثهامبتون لن تقوم بالتخلي عن لاعبها إلا في مقابل أن تحصل على مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني , علماً بأن النادي كان قد تعاقد معه في صيف عام 2012 م قادماً من صفوف فريق بيرنلي الإنجليزي بمبلغ 6 مليون جنيه إسترليني فقط .

ولعل الأمر الذي دفع المهاجم جاي رودريغز إلي التفكير في الرحيل عن صفوف النادي هو الوضعية التي يمر بها الفريق حالياً , حيث أقال النادي منذ أسبوع تقريباً المدرب الفرنسي كلود بويل من منصبه كمدرباً للفريق مما جعل الفريق بدون مدرب قبل إنطلاقة الموسم الجديد بشهرين فقط , ومن جهة أخرى لم يتمكن الفريق من التتويج بأي لقب في الموسم الماضي ولا حتى التأهل إلي إحدى المسابقات الأوروبية .