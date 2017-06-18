ريال مدريد: انتقال رونالدو لمانشستر يونايتد لن يؤثر على صفقة موراتا

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قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق “رامون كالديرون” أنه في حالة إتمام صفقة انتقال نجم الفريق كريستيانو رونالدو ، إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فإن ذلك لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على صفقة انتقال نجم فريق ريال مدريد اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، إلى الفريق الإنجليزي الكبير.

حيث نشرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، عدة تصريحات على لسان رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد السابق، أكد فيها أن نجم فريق ريال مدريد والمنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو ، قريب جدا من مغادرة صفوف الملكي والعودة إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد تصريحات كريستيانو رونالدو والتي أعرب فيها عن رغبته في الرحيل عن صفوف ريال مدريد عقب انتهاء بطولة كأس القارات التي يشارك بها مع منتخب بلاده البرتغال.

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كان رونالدو قد أطلق تصريحات يعرب فيها عن نيته في ترك فريقه الحالي ريال مدريد، بعد مشكلته الضريبية في مدريد، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، حيث اتهم رونالدو فريقه ريال مدريد بأنه لم يقدم له الدعم الكافي في أزمته مع الضرائب.

وأضاف رئيس فريق ريال مدريد السابق أن انتقال رونالدو إلى فريق مانشستر يونايتد لن يؤثر على صفقة انتقال مهاجم فريق ريال مدريد ألفارو موراتا، حيث أن هناك اتفاق بين إدارة فريق ريال مدريد وإدارة مانشيتر يونايتد على صفقة موراتا، علما بأن موراتا هو من طلب الرحيل عن الفريق الإسباني بداعي أنه غير سعيد بسبب جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء، وأنه لم يبدأ أى مباراة ضمن التشكيلة الأساسية منذ انضمامه للفريق، وأن صفقة انتقاله لصفوف الشياطين الحمر ستبقي الجميع سعداء.