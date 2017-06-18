بعثة الزمالك تتجه إلى الجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة بدوري الأبطال

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تتجه بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، إلى دولة الجزائر للاستعداد لخوض مباراته المقبلة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من شهر يونيو الجاري.

وجدير بالذكر أن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أوغوستو إيناسيو، قد تحدث مع لاعبي الفريق قبل السفر إلى الجزائر، وأكد عليهم ضرورة استغلال كل فرصة تتاح للاعبي الفريق واستغلال أنصاف الفرص بشكل أفضل من المباريات الأخيرة.

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وأشار المدير الفني البرتغالي لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك إيناسيو، إلى أنه يرى أن هناك أزمة في أسلوب و طريقة آداء لاعبي الفريق خلال المباريات الأخيرة للفريق سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد إيناسيو خلال جلسته الأخيرة مع لاعبي الفريق، على عدم وجود أى مجال لإهدار أى نقاط في مباريات الفريق المقبلة، كما طالبهم بعدم التنازل عن صدار مجموعتهم في البطولة الأفريقية، حيث أكد إيناسيو أنه يسعى إلى الوصول إلى النقطة ال11 في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان تأهل الفريب للمرحلة المقبلة في البطولة، خاصة وأن الفريق قد جمع 5 نقاط بعد خوضه 3 مباريات بالمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.