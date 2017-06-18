كريستيانو رونالدو يضع شرطا للبقاء في ريال مدريد

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كشفت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد الإسباني عن الشرط الذي وضعه نجم الفريق كريستيانو رونالدو، للبقاء ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل خلال الصيف الجاري، حيث أن الصحافة الإسبانية والعالمبة كانت فد نشرت عدة تقارير تؤكد فيها على نية اللاعب في مغادرة السانتياجو برنابيو بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، كما أوضحت التقارير أن اللاعب أبدى غضبه واستياءه الشديد من توجيه مثل هذا الإتهام له.

هذا وينتظر مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، عودة اللاعب بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس القارات التي تقام فعالياتها في دولة روسيا، انتهاء البطولة أو انتهاء مشوار المنتخب البرتغالي في البطولة، حتى يتحدث مع اللاعب ومحاولة إقناعه بعدم الرحيل عن صفوف الفريق.

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ونشرت صحيفة ميرور الإنجليزية، تقريرا أكدت فيه أن رونالدو يرغب في أن يدفع النادي الملكي المبلغ المطلوب منه لتسوية قضية التهرب الضريبي المتهم فيها اللاعب، ويبلغ 14.7 مليون يورو، وذلك كشرط لعدم رحيله عن صفوف الفريق والعدول عن رأيه في العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد.

كما أصاف تقرير صحيفة ميرور، أن دفه ريال مدريد لهذا المبلغ هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي ضربت جميع أركان السانتياجو برنابيو، وذلك من بعد الإعلان عن اتهام النجم البرتغالي بتهمة التهرب الضريبي، حيث أن نيابة مدينة مدريد الإسبانية كانت قد وجهت إتهام إلى رونالدو بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو للضرائب الإسبانية عن الأعوام من 2011 إلى 2014 بشكل متعمد، وأشارت النيابة إلى أن كريستيانو استغل شركة تم تأسيسها في عام 2010 الماضي لكى يتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه جراء تسويق صورته في إسبانيا.

وذكرت النيابة في اتهامها أن رونالدو تهرب من دفع مبلغ 1.4 مليون يورو في عام 2011، ومبلغ 1.7 مليون يورو في العام 2012، زمبلا 3.2 مليون يورو في عام 2013، و8.5 مليون يورو في عام 2014 الماضى، وجدير بالذكر أن الاتهامات الموجهة لكريستيانو رونالدو قد تؤدي إلى سجنة لمدة 7 سنوات.