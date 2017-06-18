يوفنتوس يواصل تمسكه بمدافعه البرازيلي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي لا يزال يواصل إصراره على التمسك بظهيره الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو , وذلك بعدما رفضت إدارة نادي السيدة العجوز عرضاً مُغرياً من فريق تشيلسي الإنجليزي وصلت قيمته إلي 55,2 مليون جنيه إسترليني , ولكن ذلك لن يمنع فريق تشيلسي من تكرار المحاولة من جديد سعياً للتعاقد مع المدافع البرازيلي الواعد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

ويأتي إصرار فريق تشيلسي هو الآخر على ضم اللاعب البرازيلي بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز , والذي يرغب في تعزيز صفوف فريقه من أجل الإستعداد الأمثل لإنطلاقة الموسم المقبل والذي تبقى عليه شهرين تقريباً , وخاصة وأن فريق تشيلسي سيبدأ الموسم مُبكراً نظراً لآنه سيخوض مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية أمام جاره اللندني فريق أرسنال , وذلك في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الثاني عشر من الشهر ذاته .

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ولكن وعلى الجهة الآخرى لا يرغب فريق يوفنتوس في التفريط في أي من نجومه في الصيف الحالي مهما كان الثمن , بل إنه يُريد تعزيز صفوفه بمزيد من العناصر البارزة وذلك من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي في إنجاز تاريخي لم يسبق وأن حققه أي فريق إيطالي أخر , وأيضاً المحافظة على لقبه بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي , وأخيراً محاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ونسيان خيباته السابقة في المسابقة والتي كان أخرها في الموسم الماضي .