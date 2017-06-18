كوني يُطالب سندرلاند بالسماح له بالرحيل في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن المدافع الإيفواري لامين كوني قد طلب من فريقه سندرلاند الإنجليزي بأن يسمحوا له بالرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعدما هبط النادي مع نهاية الموسم الماضي إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وعدم تمكنه من البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من الإمكانيات التي يمتلكها النادي .

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي سندرلاند لن تمانع التخلي عن مدافعها الإيفواري في الصيف الحالي إن وصل للنادي أي عرض تصل قيمته إلي 7 مليون جنيه إسترليني فقط , علماً بأن المدافع لامين كوني صاحب ال 28 عاماً كان قد تعاقد مع فريق سندرلاند في شهر يناير من العام الماضي 2016 م قادماً من صفوف فريق لوريان الفرنسي , وبالرغم من ذلك إلا أنه كان قريباً للغاية من مغادرة صفوف النادي في الصيف الماضي في 3 مناسبات بإتجاه فريق إيفرتون الإنجليزي .

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ولكن إدارة النادي رفضت التخلي عنه حينها بأي ثمن , وذلك بعكس ما يحدث الآن بسبب الوضعية التي يمر بها النادي عقب هبوطه , ولعل أبرز ما يؤكد المعاناة التي يعيشها نادي سندرلاند أن رئيسه إليس شورت يُحاول في الوقت الراهن بيع النادي لأي مستثمر أخر لديه القدرة على ضخ أموال في خزينة النادي إلي أن يتمكن من العودة إلي أضواء البريمرليغ من جديد , بالرغم من أن ذلك لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة مع تواصل طلبات الرحيل من جانب معظم لاعبيه في الصيف الحالي .