إبراهيموفيتش يواصل علاجه في مانشستر بالرغم من تخلي النادي عنه

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لا يزال النجم والمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يواصل رحلة علاجه من الإصابة في مدينة مانشستر وتحديداً تحت إشراف فريقه السابق مانشستر يونايتد , وذلك بالرغم من تخلي الفريق عنه في الصيف الحالي بعدما أعلنت إدارة النادي ذلك منذ أسبوعين تقريباً .

ولكن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش أكد بدوره أنه سيواصل رحلة علاجه مع الفريق بالرغم من أن عقده ينتهي في شهر يوليو المقبل من العام الحالي , علماً بأن السبب الرئيسي وراء تخلي فريق مانشستر يونايتد عن هدافه السويدي هو أن إصابة اللاعب قوية ولن يعود منها في أفضل حالاته نظراً لكبر سنه , وإضافة لذلك فإنه سيعود إلي الملاعب من جديد في شهر يناير من العام المقبل 2018 م بمعنى أنه سيكون غائباً طوال الدور الأول من عمر الموسم المقبل .

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وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرغب فيه فريق مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو , وخاصة وأن الفريق ينتظره موسماً في غاية الصعوبة أكثر من الموسم الماضي , حيث سيكون مُطالباً من جانب جماهيره بالمنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من أن الجميع يعلم أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل قوة بقية كبار البريمرليغ في الموسم المقبل تحديداً في ظل التدعيمات التي يقوم بها كل نادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

كما سيكون الفريق أيضاً مُطالباً بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا , وإن أراد الفريق كل ما سبق فإنه يحتاج لمهاجمين على مستوى عالي من أجل قيادة خطه الأمامي والفريق حالياً لا يمتلك سوى المهاجم الشاب ماركوس راشفورد مع إقتراب رحيل المخضرم واين روني أيضاً .