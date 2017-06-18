ساوثهامبتون يقترب من الإعلان رسمياً عن مدربه الجديد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق ساوثهامبتون الإنجليزي بات على وشك الإعلان بشكل رسمي عن مدربه الجديد خلفاً لمدربه الفرنسي كلود بويل , والذي أقالته الإدارة من منصبه عقب نهاية الموسم الماضي بأسبوعين تقريباً بسبب سوء نتائجه مع الفريق وعدم رضا الجماهير عنه وخاصة بسبب أداء الفريق الضعيف على أرضية ملعبه سانت ماري .

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي إدارة نادي ساوثهامبتون قد إستقرت وبشكل نهائي على تعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو صاحب ال 45 عاماً كمدرباً للفريق في الموسم المقبل , وذلك عقب ما قدمه المدرب الأرجنتيني رفقة فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني في الموسم الماضي من أداء ونتائج أكثر من رائعة أبهرت الجميع في إسبانيا وحول العالم , وليس ذلك فحسب بل جعلت العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الظفر بخدماته .

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فعلي صعيد الدوري الإسباني ساعد المدرب ماوريسيو بيلغرينو على إنهاء الموسم في وسط الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط , أما على صعيد مسابقة كأس ملك إسبانيا فقد نجح في الوصول مع الفريق إلي الدور النهائي من عمر المسابقة , ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف لصالح فريق برشلونة الذي فاز بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد , إلا أن ذلك لم يمنع فريق ديبورتيفو ألافيس من حجز مقعده في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي في إنجاز تاريخي للنادي .

ومن جهته ترغب إدارة نادي ساوثهامبتون في إعادة فريقها من جديد إلي المسابقات الأوروبية , وأيضاً المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة وأن الفريق يمتلك إمكانيات كبيرة سواء من ناحية العناصر البارزة أو من ناحية المواهب الشابة التي تفرزها أكاديمية النادي أو حتى من الناحية المادية .