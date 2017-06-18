تشيلسي يبدأ المفاوضات مع مدربه من أجل تمديد عقده

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي بدأ مفاوضاته مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي , وذلك من أجل تمديد عقده مع النادي لإنهاء كل التكهنات حول مستقبله مع الفريق اللندني , وخاصة بعد العديد من الشائعات التي صدرت في الفترة الآخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام الإيطالية والتي أكدت رغبة المدرب أنطونيو كونتي في العودة إلي إيطاليا .

هذا ويمتد عقد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي صاحب ال 47 عاماً حالياً رفقة فريقه تشيلسي حتى صيف عام 2019 م , حيث يتلقى المدرب الإيطالي راتباً سنوياً تصل قيمته إلي 6,5 مليون جنيه إسترليني , ولكن إدارة النادي اللندني برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش ترغب في زيادة راتب المدرب السنوي إضافة إلي تمديد فترة تواجده على رأس الفريق .

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ولكن وفي الوقت ذاته لن يكون ذلك سهلاً على إدارة البلوز , فمن المتوقع ألا يقوم المدرب أنطونيو كونتي بأي خطوة بخصوص العقد الجديد إلا في حالة واحدة فقط وهي قيادة إدارة النادي بتلبية طلباته بخصوص التعاقدات التي يرغب بها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , حيث يرغب المدرب أنطونيو كونتي بضم الثلاثي البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر فريق يوفنتوس الإيطالي والبلجيكي روميرو لوكاكو مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي والفرنسي تيموي باكايوكو متوسط ميدان فريق موناكو الفرنسي .

وكل ذلك من أجل الموسم المقبل الذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة , والتي يأتي على رأسها الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وإضافة لذلك المنافسة على بقية المسابقات المحلية .