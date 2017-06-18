توتنهام يسعى لخطف مدافع مانشستر يونايتد المخضرم

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يسعى للتعاقد مع المدافع الإنجليزي المخضرم كريس سمالينغ لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعد إقتراب فريق مانشستر يونايتد من التخلي عن مدافعه في الصيف الحالي بعدما تعاقد مع المدافع السويدي الواعد فيكتور لينديلوف والذي كان لاعباً في صفوف فريق بنفيكا البرتغالي .

وأشارت التقارير أيضاً إلي أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير يرغب بشدة في ضم المدافع كريس سمالينغ , وذلك نظراً لخبرته الكبيرة على سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو على مستوى المسابقات الأوروبية , وهو ما يحتاج إليه فريق توتنهام هوتسبير في الموسم المقبل المنتظر من جانب الجميع في النادي .

Advertisements

حيث سيكون الفريق مُطالباً بضرورة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه المرة بعدما فشل في ذلك في الأسابيع الآخيرة من عمر أخر موسمين , ولعل ما يُعطيه دافعاً قوياً للغاية هو أنه سيلعب جميع المباريات على أرضه على ملعب ويمبلي لحين إنشاء ملعبه الجديد والذي لن يكتمل إلا مع إنطلاقة موسم 2018 – 2019 م .

ومن جهة أخرى أيضاً سيكون مُطالباً بتقديم أداء مشرف في مسابقة دوري أبطال أوروبا , وخاصة بعد الأداء الباهت الذي قدمه في نسخة الموسم الماضي حيث تم إقصاء الفريق اللندني من دور المجموعات بالرغم من أنه كان متواجداً في مجموعة سهلة نسبياً ضمت كلاً من فريق موناكو الفرنسي وفريق باير ليفركوزن الألماني وفريق سيسكا موسكو الروسي .