ليفربول يبدأ التحرك رسمياً من أجل جناح سبورتينغ لشبونة

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن فريق ليفربول الإنجليزي قد بدأ التحرك رسمياً من أجل التعاقد مع الجناح البرتغالي جيلسون مارتينيز لاعب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
حيث أشارت الصحيفة إلي أن إدارة نادي ليفربول على وشك تقديم عرض إلي فريق سبورتينغ لشبونة تصل قيمته إلي مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني , وذلك من أجل الظفر بخدمات لاعبه الموهوب في الصيف الحالي , وذلك بعد المستوى اللافت الذي قدمه البرتغالي جيلسون مارتينيز صاحب ال 22 عاماً رفقة فريقه سبورتينغ لشبونة في الموسم الماضي , مما جعله محط لأنظار العديد من الأندية الأوروبية .
كما أكدت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ليفربول ستجلس على طاولة المفاوضات مع برونو دي كارفالو رئيس نادي سبورتينغ لشبونة من جديد من أجل بدء عملية المفاوضات , علماً بأنها ستكون المرة الثانية التي ستجمع بينهم بعدما رفض النادي البرتغالي عرض فريق الريدز في المرة الأولى .
ويأتي ذلك في ظل رغبة كبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في ضم اللاعب الواعد , والذي من شأنه أن يُساعد الفريق في الموسم المقبل الصعب الذي ينتظره , حيث سيبدأ الفريق مشواره في الموسم بخوض غمار الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك من أجل حجز مقعده في دور المجموعات من أعرق المسابقات الأوروبية , ومن ثم سيدخل غمار المنافسة الشرسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز .
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