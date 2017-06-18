ليفربول يبدأ التحرك رسمياً من أجل جناح سبورتينغ لشبونة

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كشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن فريق ليفربول الإنجليزي قد بدأ التحرك رسمياً من أجل التعاقد مع الجناح البرتغالي جيلسون مارتينيز لاعب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

حيث أشارت الصحيفة إلي أن إدارة نادي ليفربول على وشك تقديم عرض إلي فريق سبورتينغ لشبونة تصل قيمته إلي مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني , وذلك من أجل الظفر بخدمات لاعبه الموهوب في الصيف الحالي , وذلك بعد المستوى اللافت الذي قدمه البرتغالي جيلسون مارتينيز صاحب ال 22 عاماً رفقة فريقه سبورتينغ لشبونة في الموسم الماضي , مما جعله محط لأنظار العديد من الأندية الأوروبية .

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كما أكدت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ليفربول ستجلس على طاولة المفاوضات مع برونو دي كارفالو رئيس نادي سبورتينغ لشبونة من جديد من أجل بدء عملية المفاوضات , علماً بأنها ستكون المرة الثانية التي ستجمع بينهم بعدما رفض النادي البرتغالي عرض فريق الريدز في المرة الأولى .

ويأتي ذلك في ظل رغبة كبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في ضم اللاعب الواعد , والذي من شأنه أن يُساعد الفريق في الموسم المقبل الصعب الذي ينتظره , حيث سيبدأ الفريق مشواره في الموسم بخوض غمار الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك من أجل حجز مقعده في دور المجموعات من أعرق المسابقات الأوروبية , ومن ثم سيدخل غمار المنافسة الشرسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز .