نتيجة مباراة البرتغال والمكسيك في كأس القارات 2017 م

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة القمة بين كلاً من منتخب البرتغال ونظيره منتخب المكسيك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كازان أرينا , وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الأولى من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعاليتها على الأراضي الروسية .

وفي شوط المباراة الأول حاول المنتخب المكسيكي الضغط مبكراً على نظيره البرتغالي من أجل إرباكه وعدم إدخاله في أجواء اللقاء , ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على المنتخب البرتغالي ومع مرور الدقائق تحسن أدائه كثيراً , وعند الدقيقة الحادية والعشرين تمكن المنتخب البرتغالي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر مدافعه المخضرم كيبلير بيبي , ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل عقب إعتماده على تقنية الفيديو .

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ولكن ومع إستمرار الضغط البرتغالي لم يستطع دفاع منتخب المكسيك الصمود أكثر , وعند الدقيقة الرابعة والثلاثين سجل النجم ريكاردو كواريزما هدف منتخب بلاده الأول والذي جاء من صناعة من الدون كريستيانو رونالدو , وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر المباراة وتحديداً عند الدقيقة الثانية والأربعين نجح المنتخب المكسيكي في إدراك التعادل وذلك عبر مهاجمه خافيير هيرنانديز .

وفي شوط المباراة الثاني بحث المنتخبان عن تسجيل هدف ثاني بأي وسيلة ممكنة لتفادي الضغوطات منذ إنطلاقة البطولة وخاصة بعد فوز المنتخب الروسي يوم أمس السبت , ولكن وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً عند الدقيقة السادسة و الثمانين حسم المنتخب البرتغالي الأمور بتسجيله هدف ثاني جاء عبر المدافع الأيمن سيدريك سواريس , ولكن وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل تمكن المنتخب المكسيكي من خطف هدف التعادل عبر مدافعه هيكتور مورينو , ليخرج كل منتخب بنقطة واحدة فقط في بداية المشوار .