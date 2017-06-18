لوكاديا يصف الإنتقال إلي مانشستر يونايتد بمثابة الحلم بالنسبة له

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لوكاديا يصف الإنتقال إلي مانشستر يونايتد بمثابة الحلم بالنسبة له
يورغن لوكاديا

وصف المهاجم الهولندي يورغن لوكاديا لاعب فريق أيندهوفن الهولندي الإنتقال إلي فريق مانشستر يونايتد واللعب ضمن صفوفه في الدوري الإنجليزي الممتاز يُعتبر بمثابة الحلم بالنسبة له , ليفتح بذلك الباب أمام رحيله إلي قلعة أولد ترافورد ومغادرة الفريق الذي نشأ فيه , ولكنه وفي الوقت ذاته أكد أن ذلك لن يحدث خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

حيث أشار المهاجم الهولندي يورغن لوكاديا صاحب ال 23 عاماً إلي أنه يرغب في السير على خطوات زميله في المنتخب الهولندي جورجينيو فينالدوم , أي بمعنى الإنتقال إلي فريق متوسط أولاً في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إثبات نفسه وقدراته الكبيرة ومن ثم الإنتقال إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد , كما فعل تماماً جورجينيو فينالدوم الذي إنتقل في البداية إلي فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ومن ثم إنتقل إلي فريق ليفربول الإنجليزي .

ويُعد المهاجم الهولندي الشاب يورغن لوكاديا واحداً من أفضل المهاجمين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية , وهو ما يدفع العديد من الأندية لمحاولة التعاقد معه في الصيف الحالي بسبب موهبته الكبيرة , حيث سجل يورغن لوكاديا 53 هدفاً رفقة فريقه أيندهوفن في 160 مباراة شارك فيها مع الفريق على مستوى جميع المسابقات , ومنها 36 هدفاً في 112 مباراة على مستوى الدوري الهولندي تحديداً , علماً بأن أول موسم له مع فريق أيندهوفن كان في 2012 – 2013 م , وفي أول مباراة له رسمية مع الفريق في الدوري سجل هاتريك شخصي له وهو ما لم يتمكن من تحقيقه أي لاعب في الدوري منذ عام 1969 م .