لوكاديا يصف الإنتقال إلي مانشستر يونايتد بمثابة الحلم بالنسبة له

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وصف المهاجم الهولندي يورغن لوكاديا لاعب فريق أيندهوفن الهولندي الإنتقال إلي فريق مانشستر يونايتد واللعب ضمن صفوفه في الدوري الإنجليزي الممتاز يُعتبر بمثابة الحلم بالنسبة له , ليفتح بذلك الباب أمام رحيله إلي قلعة أولد ترافورد ومغادرة الفريق الذي نشأ فيه , ولكنه وفي الوقت ذاته أكد أن ذلك لن يحدث خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

حيث أشار المهاجم الهولندي يورغن لوكاديا صاحب ال 23 عاماً إلي أنه يرغب في السير على خطوات زميله في المنتخب الهولندي جورجينيو فينالدوم , أي بمعنى الإنتقال إلي فريق متوسط أولاً في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إثبات نفسه وقدراته الكبيرة ومن ثم الإنتقال إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد , كما فعل تماماً جورجينيو فينالدوم الذي إنتقل في البداية إلي فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ومن ثم إنتقل إلي فريق ليفربول الإنجليزي .

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ويُعد المهاجم الهولندي الشاب يورغن لوكاديا واحداً من أفضل المهاجمين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية , وهو ما يدفع العديد من الأندية لمحاولة التعاقد معه في الصيف الحالي بسبب موهبته الكبيرة , حيث سجل يورغن لوكاديا 53 هدفاً رفقة فريقه أيندهوفن في 160 مباراة شارك فيها مع الفريق على مستوى جميع المسابقات , ومنها 36 هدفاً في 112 مباراة على مستوى الدوري الهولندي تحديداً , علماً بأن أول موسم له مع فريق أيندهوفن كان في 2012 – 2013 م , وفي أول مباراة له رسمية مع الفريق في الدوري سجل هاتريك شخصي له وهو ما لم يتمكن من تحقيقه أي لاعب في الدوري منذ عام 1969 م .