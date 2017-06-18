أرسنال ينضم إلي الصراع على موهبة النرويج الصاعدة

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي قد إنضم إلي الصراع المحتدم مع فريق موناكو الفرنسي وفريق إشبيلية الإسباني وفريق إيفرتون الإنجليزي , وذلك من أجل ضم الموهبة النرويجية الصاعدة اللاعب ساندر بيرجي متوسط الميدان الذي يلعب حالياً في صفوف فريق خينك البلجيكي .

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن هذه الأندية قد حاولت جميعها بإستثناء أرسنال الظفر بخدمات اللاعب الواعد صاحب ال 19 عاماً خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكنها فشلت وقتها , لتعود في الصيف الحالي رفقة فريق أرسنال في هذه المرة وتُحاول من جديد التعاقد مع اللاعب الموهوب , ولعل ما يُعطي الأفضلية لفريق أرسنال لحسم الصفقة هو أنه مستعد لدفع مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني وهو ما قد يبدو مُغرياً للغاية بالنسبة لإدارة نادي خينك واللاعب أيضاً نظراً لصغر سنه .

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أما السبب الآخر الذي قد يحسم الصفقة أيضاً لصالح فريق أرسنال هو الرغبة الكبيرة من جانب الفرنسي أرسين فينغر مدرب الفريق اللندني في ضم اللاعب النرويجي في الصيف الحالي , ليُصبح عنصراً أساسياً في صفوف الغانرز في الموسم المقبل المنتظر من جانب جماهير أرسنال .

حيث سيكون كامل تركيز الفريق مُنصباً بشكل رئيسي على الدوري الإنجليزي الممتاز على غير العادة , أما المسابقات الآخرى كالدوري الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية فستكون ربما أفضل فرصة لبقية عناصر الفريق وخاصة التي لا تجد لها مكاناً أساسياً رفقة المدرب أرسين فينغر في البريمرليغ .