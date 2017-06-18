نتيجة مباراة تشيلي والكاميرون في كأس القارات 2017 م

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حسم منتخب تشيلي المواجهة أمام نظيره منتخب الكاميرون بعدما فاز عليه بشق الأنفس بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة موسكو , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الأولى من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعاليتها على الأراضي الروسية .

وفي شوط المباراة الأول ضغط منتخب تشيلي بقوة كبيرة للغاية بحثاً عن تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه أن يجعل الأمور في غاية التعقيد على لاعبي منتخب الكاميرون والذين لا يمتلكوا بدورهم الخبرة الكافية في هذه المواعيد الهامة والعالمية .

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ولكن ومع مرور الدقائق تحسن أداء المنتخب الكاميروني وخاصة من الناحية الهجومية وهدد مرمى منتخب تشيلي في أكثر من فرصة , إلا أن كل المحاولات كانت فاشلة في نهاية المطاف سواء من ذلك الطرف أو من الطرف الآخر , وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن المنتخب التشيلي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر مهاجمه إدواردو فارغاس , ولكن الحكم وعقب إحتفال لاعبي منتخب تشيلي بالهدف ألغى الهدف بداعي التسلل بعد إعتماده على مساعدة تقنية الفيديو والتي يتم إستخدامها للمرة الثانية في بطولة كأس القارات الحالية .

وفي شوط المباراة الثاني إرتفع نسق المباراة من الطرفين وخاصة من جانب منتخب تشيلي , ولكن دون أن يتمكن أي منتخب من تسجيل أولى أهدافه في اللقاء , ولكن ذلك الوضع لم يستمر حتى النهاية فعند الدقيقة الحادية والثمانين أحرز المنتخب التشيلي هدفه الأول في المباراة وذلك عبر متوسط ميدانه أرتورو فيدال ليضع النقاط الثلاث في رصيد منتخب بلاده في نهاية المطاف , وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حسم فارغاس الأمور تماماً بعدما سجل الهدف الثاني للمنتخب التشيلي .