جيرو يقترب من إنهاء مسيرته رفقة أرسنال

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو باتت أيامه معدودة في فريقه الحالي أرسنال الإنجليزي , وذلك بسبب إقتراب رحيله عن النادي اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لعدم ضمانه لمكان أساسي في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر .

ولعل المهاجم أوليفيه جيرو قد عانى من ذلك الأمر طوال الدور الثاني تقريباً من عمر الموسم الماضي , حيث كان بديلاً في معظم الأوقات للمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز وربما ما سيجعل الأمر أكثر صعوبة عليه هو تعافي المهاجم الإنجليزي داني ويلباك بصورة كاملة وجاهزيته للموسم الجديد , وليس ذلك فحسب بل يسعى النادي اللندني أيضاً في الميركاتو الصيفي الحالي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي والمهاجم الفرنسي الآخر الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي .

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وبالرغم من أنه لم يلعب كثيراً في الموسم الماضي رفقة فريقه أرسنال إلا أن المهاجم أوليفيه جيرو قد سجل 20 هدفاً في 46 مباراة شارك فيها رفقة فريقه أرسنال ورفقة أيضاً منتخب بلاده فرنسا , وهو الأمر الذي دفع إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي للتفاوض معه في الصيف الحالي لكي يكون عنصراً أساسياً في صفوف الهامرز في الموسم المقبل , علماً بأن ذلك جاء بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد , والذي يرغب في إعادة بناء الفريق تحضيراً للموسم المقبل من أجل العودة إلي المنافسة من جديد على المقاعد الأوروبية رفقة كبار البريمرليغ .