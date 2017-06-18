موعد مباراة ألمانيا وأستراليا في كأس القارات 2017 م

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أنهى كلاً من منتخب ألمانيا ونظيره منتخب أستراليا تحضيراتهما للمباراة المنتظرة بينهما ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الأولى من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية , علماً بأن المباراة سوف تُقام يوم غداً الأثنين وذلك في تمام الساعةالسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة .

وسيدخل المنتخب الألماني المباراة وهو مرشح فوق العادة لحصد الإنتصار والنقاط الثلاث كعادته , وذلك بالرغم من أن مدربه يواخيم لوف قام بإستبعاد معظم لاعبي المنتخب الذين ساهموا في إحراز المانشافت لقب كأس العالم في البرازيل عام 2014 م , مثل الحارس مانويل نوير وتوماس مولر ومسعود أوزيل وماريو غوميز وجيروم بواتينغ وماتس هوميلس وسامي خضيرة وماريو غوتزه .

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ولكن ذلك الأمر لم يكن إلا لسبب واحد فقط وهو إعطاء الفرصة للجيل الشاب الصاعد في ألمانيا من أجل إعداده بالشكل الأمثل لكأس العالم في صيف العام المقبل في روسيا 2018 م , وذلك عن طريق إكتساب الخبرة اللازمة في محفل عالمي كبطولة كأس القارات , ومن جهة أخرى أيضاً إراحة العناصر الأساسية الهامة والتي ستعود بكل تأكيد لصفوف المنتخب الألماني في صيف العام المقبل في المونديال .

وبالرغم من ذلك إلا أن المنتخب الألماني لا يُتوقع أن يتأثر تماماً بتلك الأمور ولا يزال يُعد أحد أبرز المرشحين للفوز ببطولة كأس القارات الحالية , وذلك ربما لسبب بسيط للغاية وهو أن جميع لاعبيه المتواجدين حالياً في روسيا يلعبون لصالح كبار الأندية الأوروبية وجميعهم متألق رفقة ناديه بشكل لافت للغاية وخاصة في الموسم الماضي .