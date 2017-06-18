أتليتكو مدريد يقترب من إعادة هدافه الإسباني السابق إلي صفوفه من جديد

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق أتليتكو مدريد الإسباني قد إقترب كثيراً من إعادة مهاجمه الإسباني السابق دييغو كوستا ولاعب فريق تشيلسي الإنجليزي حالياً إلي صفوفه من جديد , وذلك بالرغم من عقوبة الإيقاف التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحقه بحرمانه من إجراء التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

وبذلك تكون الطريقة الوحيدة أمام فريق الروخي بلانكوس من أجل إعادة لاعبه الإسباني إلي صفوفه من جديد هي بالتعاقد معه الآن في الصيف الحالي وإعارته إلي أحد الأندية حتى موعد فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة والتي تنطلق في شهر يناير من العام المقبل 2018 م .

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هذا وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن فريق أتليتكو مدريد يُفضل بقاء المهاجم دييغو كوستا ضمن صفوف فريق تشيلسي طوال فترة الدور الأول بدلاً من بحث النادي عن فريق أخر يُعيره له طوال هذه الفترة من عمر الموسم المقبل , ولكن ذلك الأمر يبدو في غاية الصعوبة بل يبدو مستحيلاً أيضاً في ظل الخلاف الكبير بين المهاجم دييغو كوستا والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي والذي سبق بدوره وأن طلب من إدارة البلوز بوضع دييغو كوستا على لائحة المغادرين في الصيف الحالي .

ومن المتوقع أن يقوم فريق أتليتكو مدريد بدفع مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني من أجل إستعادة هدافه الإسباني السابق , علماً بأن ذلك المبلغ سيكون أقل من المبلغ الذي باعه به إلي النادي اللندني ب 6 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2014 م .