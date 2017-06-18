بطل أوروبا يقترب من إعلان أولى صفقاته الرسمية في الميركاتو الصيفي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني بات قريباً للغاية من الإعلان الرسمي عن أولى صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بالتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني تيو هيرنانديز لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني والذي كان مُعاراً في الموسم الماضي إلي صفوف فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني .

وأشارت الصحيفة إلي أن الفريق الملكي قد حسم الصفقة بشكل نهائي بعد الإتفاق مع إدارة نادي أتليتكو مدريد على دفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب صاحب ال 19 عاماً والتي تصل قيمته إلي مبلغ 24 مليون يورو , علماً بأن إدارة نادي الروخي بلانكوس كانت رافضة تماماً في بداية الأمر حدوث الصفقة , ولكن رغبة اللاعب في نهاية المطاف بالإنضمام إلي الفريق الملكي كانت العامل الحاسم في إتمام الصفقة .

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وفي حالة نجاح الصفقة بشكل رسمي كما ذكرت الصحيفة المقربة من فريق ريال مدريد , فالفريق الملكي بذلك سيكون قد أجرى أول صفقة له في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوفه ببعض العناصر البسيطة التي يحتاجها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل والذي ينتظر فيه الميرنغي العديد من التحديات الصعبة .

ويأتي على رأس تلك التحديات المحافظة على لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا ومسابقة الدوري الإسباني ومسابقة كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي , وإضافة لذلك محاولة التتويج بكل من لقبي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا .