ماروتا يؤكد بأن دوناروما أصبح ضمن أولويات يوفنتوس

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أكد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي بيبي ماروتا أن الحارس الإيطالي الواعد جانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي قد أصبح ضمن أولويات فريق يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعدما كان الحارس الشاب قد رفض يوم الجمعة الماضي تجديد عقده مع فريق ميلان لفترة أخرى , علماً بأن عقده ينتهي مع الروسونيري في صيف العام المقبل 2018 م .

وهو الأمر الذي يجعل إدارة نادي ميلان مضطرة لبيع حارسها الواعد في الصيف الحالي من أجل الحصول على المقابل المادي المناسب من عملية بيعه , عوضاً عن الإنتظار حتى الموسم المقبل وعندها سيرحل الحارس جانلويجي دوناروما عن صفوف فريق ميلان مجاناً دون أن يستفيد منه نادي الروسونيري من الناحية المادية .

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وبكل تأكيد لن تقوم إدارة ميلان بفعل ذلك وخاصة وأن العديد من كبار الأندية الأوروبية بدأت تتصارع من أجل ضم الحارس الشاب في الصيف الحالي , وهو ما أدى إلي رفع سعر الحارس كثيراً في سوق الإنتقالات , وذلك نظراً لآن الأندية التي ترغب في ضم الحارس جانلويجي دوناروما هي فريق ريال مدريد الإسباني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق يوفنتوس الإيطالي وإضافة إلي فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز وهما فريق مانشستر يونايتد وفريق تشيلسي .

ومن جهته يرغب فريق يوفنتوس تحديداً في إيجاد البديل المناسب لحارسه المخضرم جانلويجي بوفون , والذي من المتوقع أن يعتزل كرة القدم بشكل نهائي في صيف العام المقبل عقب نهاية كأس العالم في روسيا 2018 م .