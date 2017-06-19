بايرن ميونخ يُشعل المنافسة على ظهير توتنهام الأيمن

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كشفت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية أن فريق بايرن ميونخ الألماني قد أشعل المنافسة مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي , وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية , وخاصة في ظل إصرار اللاعب على الرحيل عن صفوف فريقه توتنهام هوتسبير في الصيف الحالي عقب خلافه في نهاية الموسم الماضي مع إدارة النادي اللندني والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق السبيرز .

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت في الفترة الآخيرة أن فريق مانشستر سيتي بات قريباً للغاية من التوقيع بشكل رسمي مع اللاعب كايل والكر , وذلك بناءً على رغبة من الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي , والذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه في هذا المركز تحديداً بعدما قام بالتخلي عن كلاً من الثنائي باكاري سانيا وبابلو زاباليتا فور فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية .

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ومن جهته يرغب الفريق البافاري وبناءً على طلب من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتعاقد مع ظهير أيمن يمتلك إمكانيات كبيرة بشكل ضروري للغاية , وذلك بسبب إعتزال المخضرم فيليب لام لكرة القدم بشكل نهائي مع نهاية الموسم الماضي , ليبقى في مركز الظهير الأيمن لاعب واحد فقط وهو البرازيلي رافينيا , وبكل تأكيد لن يتمكن من تحمل ضغوطات الموسم بأكمله نظراً لكبر سنه , حيث يرغب الفريق البافاري المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل بعدما فاز بلقب الدوري الألماني فقط في الموسم الماضي .