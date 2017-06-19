سوانزي سيتي يرفع سعر نجمه الأيسلندي في سوق الإنتقالات

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق سوانزي سيتي الإنجليزي قد قام برفع سعر متوسط ميدانه الأيسلندي غيلفي سيغورسون في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك في ظل المنافسة الشديدة عليه من جانب العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يأتي على رأسها فريق إيفرتون الذي يُحاول ضم اللاعب من الصيف الماضي .

ليصل بذلك سعر اللاعب غيلفي سيغورسون إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لمن يرغب في شرائه في الصيف الحالي , علماً بأن فريق إيفرتون كان قد قدم عرضاً إلي فريق سوانزي سيتي وصل قيمته حينها إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني , مما يؤكد أن سعر سيغورسون بات مرتفعاً للغاية وخاصة في ظل تألقه سواء على المستوى الفردي رفقة فريقه سوانزي سيتي أو على مستوى المشاركة رفقة منتخب بلاده أيسلندا .

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وفي حالة نجاح فريق إيفرتون في حسم الصفقة خلال الأسابيع المقبلة سوف تكون هي الصفقة الرابعة الرسمية التي يُجريها فريق التوفيز في الصيف الحالي , وذلك بعدما تعاقد مع الحارس الإنجليزي الشاب جوردان بيكفورد قادماً من فريق سندرلاند الإنجليزي ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من فريق أياكس أمستردام الهولندي والجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من فريق ملقا الإسباني .

ويأتي كل ذلك بناءً على رغبة من الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون , والذي يسعى لتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر قبيل إنطلاقة الموسم الجديد , وذلك من أجل هدف واحد فقط وهو المنافسة على مقعد ضمن الأربعة الكبار في البريمرليغ في الموسم المقبل ومن ثم التفكير في بقية المنافسات .