ليفربول ينضم إلي الصراع المحتدم على أوباميانغ

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق ليفربول الإنجليزي إنضم إلي الصراع المحتدم بين كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز , وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني , علماً بأن ذلك جاء بناءً على طلب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول .

وبذلك يكون فريق ليفربول قد إنضم إلي أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي في الصراع على المهاجم الغابوني , علماً بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد إنسحب من الصفقة بنسبة كبيرة في الأسبوع الماضي وذلك بسبب قيمتها المرتفعة للغاية , حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن قيمة صفقة التعاقد مع المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ سوف تصل إلي مبلغ 61 مليون جنيه إسترليني .

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ولعل ما قد يُرجح من كفة فريق ليفربول ولو قليلاً هو أن المهاجم الغابوني أوباميانغ كان قد سبق وأن لعب تحت قيادة المدرب يورغن كلوب عندما كان الآخير مدرباً لفريق بوروسيا دورتموند .

هذا ويُعد المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ صاحب ال 27 عاماً واحداً من أفضل المهاجمين على مستوى القارة الأوروبية , علماً بأنه قد ساهم في إنهاء فريقه الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني , وبالتالي ضمن الفريق مشاركته بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل , كما ساهم أيضاً في فوز فريقه بلقب كأس ألمانيا وإضافة لذلك سجل 31 هدفاً على صعيد البوندسليغا .