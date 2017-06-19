كوينتراو يقترب من مغادرة الفريق الملكي

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كوينتراو يقترب من مغادرة الفريق الملكي
فابيو كوينتراو في إلتحام مع جيلسون مارتينيز

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كوينتراو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بات قريباً للغاية من مغاردة صفوف فريقه الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك في إتجاه فريق سبورتنيغ لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط , على أن يعود من جديد إلي أحضان الفريق الملكي في صيف عام 2018 م .

ويأتي ذلك في ظل إقتراب الفريق الملكي من الإعلان رسمياً عن تعاقده مع الظهير الأيسر الواعد تيو هيرنانديز قادماً من صفوف الجار فريق أتليتكو مدريد الإسباني , وبذلك سيكون بديلاً للظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو , وهو ما يعني أن فابيو كوينتراو لن يكون له مكان في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل , وهو الأمر الذي لا يرغب فيه كوينتراو قبل عام واحد فقط على كأس العالم في روسيا , بمعنى أنه يحتاج إلي الإنتقال إلي فريق يستطيع أن يوفر له مكان في التشكيلة الأساسية طوال الموسم المقبل .

وكان فابيو كوينتراو قد غاب طيلة الموسم الماضي تقريباً عن صفوف الفريق الملكي , وذلك بسبب الإصابة التي عاني منها منذ مطلع الموسم والتي عاد منها قبل نهاية الموسم بشهرين تقريباً , ولكنه في مقابل ذلك لم يكن جاهزاً تماماً من الناحية البدنية للمشاركة أساسياً رفقة الفريق في تلك الفترة الحاسمة من عمر الموسم , وخاصة مع المستوى العالي الذي قدمه الظهير الأيسر مارسيلو طوال الموسم الماضي .