كوينتراو يقترب من مغادرة الفريق الملكي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كوينتراو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بات قريباً للغاية من مغاردة صفوف فريقه الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك في إتجاه فريق سبورتنيغ لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط , على أن يعود من جديد إلي أحضان الفريق الملكي في صيف عام 2018 م .

ويأتي ذلك في ظل إقتراب الفريق الملكي من الإعلان رسمياً عن تعاقده مع الظهير الأيسر الواعد تيو هيرنانديز قادماً من صفوف الجار فريق أتليتكو مدريد الإسباني , وبذلك سيكون بديلاً للظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو , وهو ما يعني أن فابيو كوينتراو لن يكون له مكان في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل , وهو الأمر الذي لا يرغب فيه كوينتراو قبل عام واحد فقط على كأس العالم في روسيا , بمعنى أنه يحتاج إلي الإنتقال إلي فريق يستطيع أن يوفر له مكان في التشكيلة الأساسية طوال الموسم المقبل .

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وكان فابيو كوينتراو قد غاب طيلة الموسم الماضي تقريباً عن صفوف الفريق الملكي , وذلك بسبب الإصابة التي عاني منها منذ مطلع الموسم والتي عاد منها قبل نهاية الموسم بشهرين تقريباً , ولكنه في مقابل ذلك لم يكن جاهزاً تماماً من الناحية البدنية للمشاركة أساسياً رفقة الفريق في تلك الفترة الحاسمة من عمر الموسم , وخاصة مع المستوى العالي الذي قدمه الظهير الأيسر مارسيلو طوال الموسم الماضي .