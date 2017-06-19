فلورنتينو بيريز الرئيس المثالي لملك أوروبا

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إذاً وبعدما حُسمت الأمور كما كان متوقعاً سوف يستمر الرئيس فلورنتينو بيريز على رأس الفريق الملكي ريال مدريد في ولاية جديدة حتى عام 2021 م , وذلك عقب إنتخابه من جديد في ظل إنعدام المنافسة تقريباً مع أي شخص أخر , وبكل تأكيد من يمكنه أن يُنافس الملك فلورنتينو بيريز من أجل منصب رئيس ريال مدريد .

فالرئيس فلورنتينو بيريز والذي شكك البعض في قدراته عندما تولي رئاسة النادي الملكي في أول فترة رئاسية له وقاله عنه أنه سيجعل من الميرنغي في المستقبل فريقاً ضعيفاً من السهل التغلب عليه , وذلك بسبب سياسية الإنتدابات التي كان يتبعها فلورنتينو بيريز منذ رئاسته لريال مدريد , حيث كان فلورنتينو بيريز يعتمد دائماً على التعاقد مع الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم ومنذ قدومه بدأت الجماهير تلقب فريق ريال مدريد بمجرة النجوم .

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ولعل أبرز هؤلاء النجوم سواء في الماضي أو في المستقبل منذ عام 2000 م وحتى الآن عام 2017 م هم الفرنسي زين الدين زيدان والساحر البرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيغو والإنجليزي دافيد بيكهام وأسطورة الدفاع البرازيلي روبيرتو كارلوس والجناح الويلزي الطائر غاريث بيل والدون البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم الكثير والكثير من الأسماء التي لمعت في صفوف فريق ريال مدريد على مدار 17 عاماً كاملة كان فيها فلورنتينو بيريز هو العقل المدبر في البيت الملكي .

ولكن نجاحات الرئيس فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد لم تقتصر فقط على التعاقد مع أبرز لاعبي العالم , وإنما أيضاً بالتتويج بالعديد من الألقاب التي إعتادت عليها خزائن النادي الملكي ولكنها لم ولن تكتفي وتمل منها أبداً لآنها المكان الأنسب لأعرق الكؤوس الأوروبية على مر التاريخ منذ نشأة الفريق الملكي وحتى الآن .

وإذا ألقينا الضوء على أبرز ألقاب فلورنتينو بيريز مع ريال مدريد فيكفي أن نقول أنه قد فاز ب 5 ألقاب مع الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك من أصل 12 لقباً حققها ريال مدريد في تاريخه , وكانت هذه الألقاب الخمسة في عام 2000 م على حساب فريق فالنسيا الإسباني وفي عام 2002 م على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني وفي عام 2014 م على حساب فريق أتليتكو مدريد الإسباني وفي عام 2016 م على حساب فريق أتليتكو مدريد من جديد وأخيراً وليس أخراً في العام الحالي 2017 م على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي .