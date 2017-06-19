موعد مباراة المريخ وفيروفيارو في دوري أبطال أفريقيا يوم غداً الثلاثاء 20-6-2017

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يستعد فريق المريخ السوداني لإستقبال نظيره فريق فيروفيارو من موزمبيق على أرضه في أم درمان بالسودان , وذلك يوم غداً الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة , وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا .

ويدخل فريق المريخ وهو يُعاني من ضغوطات جماهيرية كبيرة ولعل ما سوف يُعقد من الأمور أكثر أن المباراة سوف تُقام على أرضية ميدانه وهو من شأنه أن يكون سلاح ذو حدين , حيث يحتل فريق المريخ حالياً المركز الآخير في ترتيب المجموعة الأولى ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط بعد مرور 3 جولات حتى الآن من عمر دور المجموعات .

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حيث كان فريق المريخ قد تعادل في الجولة الأولى أمام غريمه التقليدي فريق الهلال السوداني بواقع هدف لمثله من الجانبين , أما في الجولة الثانية فقد تلقى فريق المريخ هزيمة قاسية على أرضه على يد فريق النجم الساحلي التونسي بواقع هدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل من عمر اللقاء , وفي الجولة الثالثة والماضية تحديداً تلقى فريق المريخ خسارة مفاجأة للجميع على يد فريق فيروفيارو على أراضي دولة موزمبيق بواقع هدف وحيد مقابل لا شئ مما جعل فريق المريخ في أزمة كبيرة للغاية وبات مُهدداً أيضاً بتوديع المسابقة بشكل باكر للغاية .

وعلى الجهة الآخرى يحتل فريق فيروفيارو حالياً المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 4 نقاط , مما جعله في وضعية مثالية قبل موقعة أم درمان أمام مُضيفه المريخ والتي سيدخلها دون أي ضغوطات فالتعادل بالنسبة له سيكون جيداً للغاية ويجعله يقترب أكثر من تأهل تاريخي للدور المقبل .