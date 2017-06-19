موعد مباراة فيتا كلوب وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا يوم غداً الثلاثاء 20-6-2017

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يستعد فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة ضيفه فريق سانت جورج من إثيوبيا يوم غداً الثلاثاء , وذلك في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا .

وسيدخل فريق فيتا كلوب المباراة باحثاً عن أول إنتصار له في دور المجموعات بعد خسارته أول 3 جولات من عمر المسابقة , وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير فيتا كلوب التي تحلم بتكرار إنجاز عام 2014 م , وذلك حينما تمكن الفريق من بلوغ الدور النهائي للمسابقة ولكنه خسر اللقب وقتها على يد فريق وفاق سطيف الجزائري .

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ويقبع فريق فيتا كلوب حالياً في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده أي نقطة حتى الآن , وكان الفريق قد بدأ مشواره بالخسارة على يد مُضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثانية تعرض إلي الهزيمة على أرضه أمام ضيفه وحامل اللقب فريق صن داونز الجنوب أفريقي بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثالثة والماضية تعرض إلي الهزيمة خارج أرضه على يد فريق سانت جورج بواقع هدف وحيد مقابل لا شئ .

أما على الجهة الآخرى فيحتل فريق سانت جورج المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده حتى الآن 5 نقاط , والتي كان قد حققها من فوز واحد وتعادلين مما جعله يحلم بالتأهل للدور الثاني في إنجاز تاريخي للنادي .