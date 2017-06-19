علي فتحي: لم أهاجم إيناسيو وحزين لعدم المشاركة في أمام أسوان

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نفى الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اللاعب علي فتحي، صحة الأنباء التي ترددت خلال الأيام السابقة بهجومه على الجهاز الفني لنادي الزمالك، بسبب خروجه من قائمة الفريق في مباراته الأخيرة، ضد فريق أسوان في إطار مباريات الجولة ال31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وهي المباراة التي انتهت بفوز نادي الزمالك بنتيجة هدف وحيد دون رد.

وتابع لاعب نادي الزمالك علي فتحي تصريحاته لوسائل الإعلام، موضحا أن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة إيناسيو، قد وعد اللاعب بالمشاركة في المباراة الأخيرة للفريق ضد فريق أسوان، لكن هذا لم يحدث.

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وعند سؤال اللاعب عن واقعة هجومه على الجهاز الفني للفريق، قال علي فتحي “لم أهاجم إيناسيو أو الجهاز الفني، لكن حزين من عدم المشاركة في مباراة أسوان”، وأشار علي فتحي إلى أنه قد خضع لعدة جلسات علاجية، كما توجه لحضور الاجتماع الذي دعا له رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، وجمع خلاله جميع لاعبي الفريق، وخلال هذا الاجتماع تفاجأت من الأخبار التي تتردد عن رفضه حضور تدريبات الفريق.

واختتم علي فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن الأحمال البدنية الزائدة التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة، كانت تهدف إلى استعادة مستواه الطبيعي في المباريات مع الفريق، لكن هذه التدريبات المكثفة تسببت في إصابته في العضلة الخلفية مما دعا الجهاز الفني للفريق بمنحه راحة من التدريبات، خاصة وهو ليس منضم لقائمة الفريق الأفريقية.