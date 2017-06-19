موعد مباريات كأس الإتحاد الأفريقي يوم غداً الثلاثاء 20-6-2017

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يشهد يوم غداً الثلاثاء إنطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات من غمار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م , وسوف نستعرض لكم في هذا التقرير 3 مباريات عن المجموعات الأولى والثالثة والرابعة .

وفي المباراة الأولى يستقبل فريق ريكرياتيفو دو ليبولو من أنغولا على أرضه نظيره فريق زيسكو يونايتد الزامبي ضمن فعاليات المجموعة الثالثة , وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة .

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وتُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين حيث يتواجد فريق ريكرياتيفو دو ليبولو حالياً في المركز الآخير في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 3 نقاط جمعها من فوز وحيد في مقابل تعرضه إلي خسارتين منذ بداية مشواره في دور المجموعات , أما الفريق الضيف زيسكو يونايتد فيحتل صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 6 نقاط جمعها من إنتصارين في مقابل تعرضه إلي هزيمة واحدة فقط .

وفي المباراة الثانية يستقبل فريق ريفرز يونايتد من نيجريا نظيره فريق كمبالا سيتي الأوغندي ضمن فعاليات المجموعة الأولى , وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة .

ويحتل فريق ريفرز يونايتد حالياً المركز الآخير في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 3 نقاط , أما فريق كمبالا سيتي فيحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 6 نقاط مما يجعل اللقاء في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين .

وفي المباراة الثالثة يحل فريق مونانا الغابوني ضيفاً على فريق حوريا كوناكري الغيني ضمن فعاليات المجموعة الرابعة , وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة .

ويحتل فريق حوريا كوناكري حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط , وذلك بعكس فريق مونانا الذي يقبع في قاع ترتيب المجموعة بدون أن يمتلك أي نقطة حتى الآن .