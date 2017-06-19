البدري يجهز جميع اللاعبين استعدادا لمباراة الوداد غدا

Advertisements

يعكف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حسام البدري ، على تجهيز قوته الضاربة ، استعدادا لمباراة الفريق مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، والمقرر إقامتها في العاصمة المغربية مدينة كازابلانكا.

كان نجم خط دفاع النادي الأهلي سعد الدين سمير ، قد تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى المغرب بسبب تأخر حصوله على إذن بالسفر ، لكنه وصل إلى العاصمة المغربية أمس وانضم إلى معسكر الفريق ، ويخوض سعد الدين سمير المران الأخير مع الفريق قبل المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو الجاري.

Advertisements

وطالب المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن حسام البدري لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص خلال مباراة الفريق المرتقبة أمام فريق الوداد المغربي غدا الثلاثاء ، حيث أن الفريق يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لضمان تأهلهم للدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

هذا وطبقا للتدريبات الأخيرة التي خاضها الفريق ، فإنه من المقرر أن تكون تشكيلة الفريق التي سيخوض بها المباراة كالتالي:

في مركز حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في خط دفاع النادي الأهلي: علي معلول، سعد الدين سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

في خط وسط الملعب: حسام عاشور، عمرو السولية، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

في خط الهجوم كلا من: عبد الله السعيد، جونيور أجاى.