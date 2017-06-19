الأهلي لاتحاد الكرة: ضغط مباريات الدوري يعتبر انتحار للاعبين

Advertisements

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ممارسات اتحاد الكرة بسبب ضغط مباريات مسابقة الدوري الممتاز والتي سوف تنتهي يوم 17 يوليو القادم ويعتبر هذا انتحار للاعبين خاصة الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية، وأشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي أن ضغط الدوري يمثل ضغط كبير علي لاعبي الفرق المشاركة في البطولة الإفريقية.

وصرح قائلاً هؤلاء اللاعبين بشر وكل هذا الضغط حولهم بسبب المباريات يؤثر عليهم بالسلب بكل تأكيد وهذا أمر مرفوض لأن ذلك يضر بمصلحة اللاعبين ويضر بمصلحة الأندية في نفس الوقت، وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفرق المشاركة وعلى رأسها النادي الأهلي تلعب كل يومين أو ثلاثة أيام مباراة دون الحصول علي أي راحة للاعبين وهذا أمر يصل بطاقة اللاعبين ويصل بهم إلى درجة قصوى من التعب والإرهاق الذهني والتعب الجسدي.

Advertisements

وقد طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتحاد الكرة لمراعاة مصالح الأندية دون الضرر بها، بالأخص المشاركين في البطولات الإفريقية، وهذا الأمر يتطلب توفير العديد من الوقت ولهم في الخوض المباريات بشكل طبيعي بديلا من الضغوطات الكبيرة علي اللاعبين والفرق وذلك قد يعرضهم لفقدان اللاعبين بسبب الإصابات.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يسعى لتحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الدوري المصري من أجل الوصول إلى تحقيق 88 نقطة في موسم واحد، ويملك النادي الأهلي 79 نقطة وإذا تمكن أبناء القلعة الحمراء من تحقيق الفوز في الثلاث مباريات القادمة للفريق أمام المصري البورسعيدي وإنبي والزمالك سوف يتخطى الرقم القياسي المسجل بإسم الزمالك وهو 87 نقطة في موسم 2014-2015، وقد حقق النادي الأهلي أكبر عدد من النقاط في موسم 2014-2015 في مسابقة الدوري وكان 79 نقطة.