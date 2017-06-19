موعد مباراة سوبر سبورت يونايتد ومازيمبي في كأس الإتحاد الأفريقي يوم غداً الثلاثاء 20-6-2017

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يصطدم فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي يوم غداً الثلاثاء بنظيره فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية , وذلك ضمن قمة مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة .

وسيدخل فريق مازيمبي المباراة باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره وذلك من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة وحيداً , حيث يحتل فريق مازيمبي حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط وهو ذات رصيد فريق سوبر سبورت يونايتد , ولكن الآخير يتصدر عنه الترتيب بفارق الأهداف , حيث سجل فريق سوبر سبورت يونايتد 9 أهداف وتلقت شباكه في المقابل 7 أهداف , أما فريق مازيمبي فقد سجل 5 أهداف وفي المقابل تلقت شباكه 3 أهداف .

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وكان فريق سوبر سبورت يونايتد قد إفتتح مشواره في دور المجموعات بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني , وفي الجولة الثانية حقق فوزاً عريضاً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق مونانا الغابوني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة , وفي الجولة الثالثة إنتزع تعادلاً مُثيراً من أمام مُضيفه فريق مازيمبي بهدفين لمثلهما لكل فريق .

أما فريق مازيمبي فقد بدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز على ضيفه فريق مونانا بهدفين مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية تعادل أمام مُضيفه فريق حوريا كوناكري بهدف لمثله لكل فريق .