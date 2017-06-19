نتيجة مباراة ألمانيا وأستراليا في كأس القارات 2017 م

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حقق المنتخب الألماني فوزاً مُثيراً على حساب نظيره منتخب أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية .

وفي شوط المباراة الأول ضرب المنتخب الألماني بقوة منذ اللحظات الأولى , فعند الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء تمكن المنتخب الألماني من تسجيل هدفه الأول والذي جاء عبر لاعبه لارس شتيندل مما جعل المباراة أسهل نسبياً على لاعبي المانشافت .

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ومع مرور الدقائق إستمر ضغط المنتخب الألماني الذي أضاع لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة , وذلك في ظل عدم وجود أي ردة فعل حقيقية من جانب لاعبي المنتخب الأسترالي بالرغم من خبرتهم الكبيرة على مدار السنوات الآخيرة بعكس شباب المنتخب الألماني المتواجدين في بطولة كأس القارات الحالية .

ولكن وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الحادية والأربعين فجر المنتخب الأسترالي مفاجأة من العيار الثقيل , وذلك بعدما تمكن من إدراك التعادل عبر لاعبه توم روجيتش عقب إستغلاله غفلة في دفاعات الألمان , ولكن رد فعل المانشافت جاء قوياً للغاية وسريعاً أيضاً فعند الدقيقة الرابعة والأربعين تحصل المنتخب الألماني على ركلة جزاء نفذها قائده يوليان دراكسلر بنجاح ليُعيد التقدم من جديد إلي الماكينات الألمانية .

وفي شوط المباراة الثاني ومنذ البداية وتحديداً عند الدقيقة الثامنة والأربعين ضاعف المنتخب الألماني من تقدمه بتسجيله ثالث الأهداف والذي جاء عبر اللاعب ليون جوريتزكا قاضياً بذلك على أي أمل لمنتخب أستراليا , ولكن المنتخب الأسترالي لم يفقد الأمل ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة السادسة والخمسين عبر مهاجمه تومي يوريتش .

ولكن ذلك لم يُبدل أي شئ في نهاية المطاف ليخرج المنتخب الألماني فائزاً بالنقاط الثلاث الأولى له في كأس القارات .