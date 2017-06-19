موعد مباراة هلال الأُبيض وسموحة في كأس الإتحاد الأفريقي يوم غداً الثلاثاء 20-6-2017

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يشهد يوم غداً الثلاثاء صداماً مرتقباً بين كلاً من فريق هلال الأُبيض السوداني وضيفه فريق سموحة المصري , وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة .

ويحتل فريق هلال الأُبيض حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 4 نقاط , وهو ذات الرصيد الذي يمتلكه فريق سموحة إلا أن الفريق المصري يتواجد في المركز الثالث لتخلفه بفارق الأهداف عن نظيره السوداني , حيث سجل فريق هلال الأُبيض هدفين وتلقت شباكه هدفين فيما سجل فريق سموحة 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين .

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وكان فريق سموحة قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتعرضه للخسارة أمام مُضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي بهدف وحيد مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية حقق أول إنتصار له والذي جاء على حساب فريق ريكرياتيفو دو ليبولو الانغولي بهدفين مقابل لا شئ , وفي الجولة الثالثة عاد ليتعثر من جديد وهذه المرة بعد تعادله مع ضيفه فريق هلال الأُبيض في ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية بهدف لمثله لكل فريق .

أما فريق هلال الأُبيض فبدأ مشواره بالخسارة أيضاً والتي كانت أمام مُضيفه فريق ريكرياتيفو دو ليبولو بهدف وحيد مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية حقق أول إنتصار له والذي جاء على حساب ضيفه فريق زيسكو يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ , مما يؤكد أن هذه المواجهة أمام ضيفه فريق سموحة ستكون حاسمة بشكل كبير في مشوار الفريقين في المسابقة الأفريقية .