موعد مباراة الأفريقي والفتح الرباطي في كأس الإتحاد الأفريقي يوم غداً الثلاثاء 20-6-2017

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سيشهد يوم غداً الثلاثاء قمة نارية من العيار الثقيل حينما يستقبل فريق الأفريقي التونسي نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي , وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي , وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً من يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة .

ويحتل فريق الأفريقي حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 3 نقاط , أما فريق الفتح الرباطي فيحتل صدارة الترتيب ويمتلك في رصيده 6 نقاط مناصفة مع فريق كمبالا سيتي الأوغندي , مما يجعل المبارة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين عوضاً عن أنها ديربي مغاربي كبير .

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وكان فريق الأفريقي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بفوز سهل على حساب فريق ريفرز يونايتد من نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة خارج أرضه على يد فريق كمبالا سيتي بهدفين مقابل هدف واحد , وفي الجولة الثالثة تعرض إلي خسارة أخرى وهذه المرة كانت خارج أرضه أيضاً على يد فريق الفتح الرباطي بهدفين مقابل هدف واحد .

أما فريق الفتح الرباطي فقد بدأ مشواره في دور المجموعات بشكل جيد للغاية , حيث فاز على ضيفه فريق كمبالا سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ , وفي الجولة الثانية تعرض إلي الخسارة على يد فريق ريفرز يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ .