ليفربول يستعد لتقديم الفرعون محمد صلاح رسمياً

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق روما الإيطالي قد أعلن اليوم الأثنين عن كامل التفاصيل المتعلقة بإنتقاله إلي فريق ليفربول الإنجليزي وذلك إلي بعض من أصدقائه المقربين , حيث كشف محمد صلاح أنه سوف يتجه غداً الثلاثاء إلي مدينة ليفربول من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيداً لإنتقاله إلي صفوف الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

كما أكد الفرعون محمد صلاح أيضاً أنه سوف يرتدي الرقم 9 في فريق ليفربول , علماً بأن قيمة صفقة إنتقال الفرعون إلي صفوف الفريق الإنجليزي تصل قيمتها إلي مبلغ 40 مليون يورو إضافة إلي 5 مليون يورو حوافز , فيما سيتقاضى الفرعون المصري محمد صلاح راتباً أسبوعياً يصل إلي مبلغ 90 ألف جنيه إسترليني .

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت مع مطلع الأسبوع الحالي أن موعد تقديم فريق ليفربول لنجمه المصري الجديد وأولى صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي سوف يكون يوم الثلاثاء , علماً بأن حسم الصفقة لم يكن سهلاً أبداً بعد مفاوضات طويلة للغاية بين إدارة نادي ليفربول وإدارة نادي روما برئاسة جيمس بالوتا , والذي كان رافضاً بدوره إتمام الصفقة بأي حال من الأحوال .

ولكن رغبة اللاعب في نهاية المطاف هي التي حسمت الأمور , وذلك بعدما أكد صلاح بأنه يرغب في الرحيل إلي صفوف فريق ليفربول , ولعل ما دفعه إلي إتخاذ ذلك القرار أيضاً هي الرغبة الكبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في ضمه .