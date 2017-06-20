يوفنتوس يُحاول قطع الطريق على الأندية الراغبة في ضم لاعبه البرازيلي

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كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي سوف يُقدم عرضاً جديداً إلي ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو من أجل تجديد عقده مع النادي , وذلك في محاولة من إدارة السيدة العجوز لقطع كل الطرق على جميع الأندية التي ترغب في ضم لاعبها أليكس ساندرو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

ويأتي على رأس تلك الأندية فريق تشيلسي الإنجليزي والذي يُحاول بدوره منذ فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية بكل الطرق الممكنة التعاقد مع اللاعب البرازيلي , وذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي والذي وضع ساندرو كهدفاً رئيسياً له في الصيف الحالي قبيل إنطلاقة الموسم المقبل .

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وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت في الفترة الآخيرة أن إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش قدمت عرضاً لإدارة نادي يوفنتوس وصل قيمته إلي مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني , ولكن إدارة البيانكونيري رفضت ذلك العرض لتعود إدارة النادي اللندني لتُقدم عرضاً أخر والذي وصل قيمته إلي 55 مليون جنيه إسترليني , إلا أن رد إدارة اليوفي لم يتغير عن سابقه ورفض العرض أيضاً .

هذا وتسعى إدارة اليوفي لتدعيم صفوف الفريق في الصيف الحالي بالعناصر اللازمة , وذلك من أجل الإستمرار على عرشه كبطل للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي , والإستمرار أيضاً على عرشه كبطل لكأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي , أما الهدف الأسمى فهو التتويج بدوري أبطال أوروبا ونسيان أحزان الماضي القريب على مستوى أعرق المسابقات الأوروبية .