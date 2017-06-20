موهبة فرنسا الشابة تقترب من العودة إلي أحضان الدوري الفرنسي

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن النجم الفرنسي الشاب صاحب الموهبة الكبيرة ومتوسط الميدان صاحب ال 24 عاماً جيانيلي إيمبولا لاعب فريق ستوك سيتي الإنجليزي قد إقترب كثيراً من العودة إلي أحضان الدوري الفرنسي من جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك عقب المستوى المُخيب الذي قدمه اللاعب رفقة فريق ستوك سيتي منذ تعاقده معه قادماً من فريق بورتو البرتغالي .

وكان الموهبة جيانيلي إيمبولا قد تعاقد مع فريق ستوك سيتي في شهر فبراير من العام 2016 م قادماً من صفوف فريق بورتو , علماً بأن قيمة الصفقة بلغت حينها مبلغ 18,3 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي , ولكن اللاعب لم يُقدم الأداء المنتظر منه طوال تلك الفترة فمنذ مجيئه وحتى نهاية الموسم الماضي شارك جيانيلي إيمبولا رفقة فريقه ستوك سيتي في 26 مباراة فقط على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مدربه مارك هيوز , وهو الأمر الذي لا يرقى إلي طموحات وتطلعات اللاعب الواعد ولا حتى إلي ناديه .

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هذا وأشارت الصحيفة إلي أن هناك العديد من الأندية الأوروبية تتصارع فيما بينها من أجل الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي , ويأتي على رأس تلك الأندية فريق نيس الفرنسي والفريق الذي نشأ اللاعب في أحضانه فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي وأيضاً فريق غلطة سراي التركي وفريق روما الإيطالي , ولكن من المتوقع بنسبة كبيرة للغاية أن يعود اللاعب إلي الدوري الفرنسي من جديد , وخاصة وأنه يرغب في المشاركة بصفة أساسية طوال الموسم المقبل حتى يكون ضمن عناصر منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم في روسيا والذي يُقام في صيف العام المقبل 2018 م .