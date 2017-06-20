ساوثهامبتون يواصل سعيه لضم مدافع توتنهام

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق ساوثهامبتون الإنجليزي لا يزال يواصل سعيه الجاد من أجل التعاقد مع المدافع الدولي النمساوي كيفن فيمر لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي , وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه الدفاعية من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل .

ويأتي ذلك خاصة مع إقتراب النادي عن الإعلان رسمياً عن مدربه الجديد , حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخراً إلي أن المدرب الإسباني الشاب ماوريسيو بيلغرينو بات هو الأقرب لتولي ذلك المنصب نظراً للعطاء الكبير الذي قدمه المدرب في الموسم الماضي رفقة فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني , حيث أنهى الفريق الموسم في منتصف جدول الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط في مفاجأة كبيرة , وليس ذلك فحسب بل نجح فريق ديبورتيفو ألافيس أيضاً في الوصول إلي الدور النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا والذي خسر فيه على يد فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .

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ولكن العائق الأبرز في حسم صفقة المدافع كيفن فيمر حتى الآن يبقى في قيمة الصفقة , حيث يُطالب فريق توتنهام هوتسبير مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبه وهو ما يبدو كثيراً للغاية في وجهة نظر إدارة نادي ساوثهامبتون , وبالرغم من ذلك إلا أنه من المتوقع أن يقبل فريق توتنهام هوتسبير بأي مقابل أقل من المطلوب من أجل التخلص من اللاعب الذي لم يتمكن من إثبات نفسه في فريق السبيرز منذ تعاقده معه في صيف عام 2015 م قادماً من صفوف فريق كولن الألماني .