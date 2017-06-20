نوليتو يقترب من الإنضمام رسمياً إلي صفوف إشبيلية

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الإسباني نوليتو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حالياً بات قريباً للغاية من الإنضمام بشكل رسمي إلي صفوف فريق إشبيلية الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعد موسم واحد فقط قضاه مع النادي الإنجليزي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا .
وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن خوسيه كاسترو رئيس نادي إشبيلية قد أكد يوم أمس الأثنين أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وعلى وشك الإنتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة , على أن يتم الإعلان رسمياً عن التعاقد مع اللاعب وتقديمه إلي وسائل الإعلام قبل اليوم الثالث من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2017 م .
هذا وكان الإسباني نوليتو قد تعاقد مع فريق مانشستر سيتي في صيف العام الماضي قادماً من صفوف فريق سيلتا فيغو الإسباني , علماً بأنه قدم مستويات رائعة للغاية طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم الماضي , ولكن وفي الدور الثاني إنقلبت الأمور رأساً على عقب حيث بات نوليتو حبيساً لمقاعد البدلاء بشكل غير مبرر تماماً , وذلك بسبب إنعدام ثقة المدرب بيب جوارديولا فيه لعدم تمكنه من تقديم المستوى الذي كان يطمح إليه جوارديولا منه .
وفي حالة تأكد رحيل الإسباني نوليتو عن صفوف فريق مانشستر سيتي سوف يكون هو اللاعب السادس الذي يتخلى عنه المدرب بيب جوارديولا في الصيف الحالي , وذلك بعد الخماسي ويلي كاباييرو وبابلو زاباليتا وباكاري سانيا وغايل كليشي وخيسوس نافاس .
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