نوليتو يقترب من الإنضمام رسمياً إلي صفوف إشبيلية

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الإسباني نوليتو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حالياً بات قريباً للغاية من الإنضمام بشكل رسمي إلي صفوف فريق إشبيلية الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية , وذلك بعد موسم واحد فقط قضاه مع النادي الإنجليزي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا .

وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن خوسيه كاسترو رئيس نادي إشبيلية قد أكد يوم أمس الأثنين أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وعلى وشك الإنتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة , على أن يتم الإعلان رسمياً عن التعاقد مع اللاعب وتقديمه إلي وسائل الإعلام قبل اليوم الثالث من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2017 م .

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هذا وكان الإسباني نوليتو قد تعاقد مع فريق مانشستر سيتي في صيف العام الماضي قادماً من صفوف فريق سيلتا فيغو الإسباني , علماً بأنه قدم مستويات رائعة للغاية طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم الماضي , ولكن وفي الدور الثاني إنقلبت الأمور رأساً على عقب حيث بات نوليتو حبيساً لمقاعد البدلاء بشكل غير مبرر تماماً , وذلك بسبب إنعدام ثقة المدرب بيب جوارديولا فيه لعدم تمكنه من تقديم المستوى الذي كان يطمح إليه جوارديولا منه .

وفي حالة تأكد رحيل الإسباني نوليتو عن صفوف فريق مانشستر سيتي سوف يكون هو اللاعب السادس الذي يتخلى عنه المدرب بيب جوارديولا في الصيف الحالي , وذلك بعد الخماسي ويلي كاباييرو وبابلو زاباليتا وباكاري سانيا وغايل كليشي وخيسوس نافاس .